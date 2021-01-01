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İlk maçta sakatlanan CP3: "2. maça 'kesinlikle' hazırım!"

Phoenix Suns yıldızı Chris Paul, dün gece omzuna aldığı darbeye rağmen Los Angeles Lakers'a karşı oynanan playoff serisinin 2. maçına 'kesinlikle' hazır olacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns yıldızı Chris Paul, dün gece omzuna aldığı darbeye rağmen Los Angeles Lakers'a karşı oynanan playoff serisinin 2. maçına 'kesinlikle' hazır olacağını söyledi.

Paul, Suns'ın dün gece Lakers'a karşı oynadığı ve 99-90 galip geldiği serinin 1. maçında, omzundan bir sakatlık geçirmişti. CP3, ilk yarının bitimine 9:24 kala Lakers yıldızı LeBron James'in topu tiplediği bir pozisyonda kendisine engel olma çabasıyla dengesini kaybetmiş ve düşüş halindeyken takım arkadaşı Cameron Johnson'a çarpmıştı.

Kısa bir süreliğine soyunma odasına giden CP3, aynı çeyrekte oyuna tekrar dahil olmuştu.

Koç Monty Williams, durumla ilgili şunları söyledi:

"Onunla kısaca konuşmuştum ve maça devam edebileceğini söylemişti. Geri döndüğünde çok ağrısı vardı, lakin bize çok enerji getirmişti. Kendisinin bu duruma rağmen sahanın her iki yönünde de katkı verebilmesi, ilham vericiydi."

"ÇITLAMA SESİ DUYDUM"

Karşılaşmayı sekiz sayı ve yedi asistle tamamlayan Paul, aldığı darbeyi "O an bir çıtlama sesi duyduğumu ve 'Ah!' diye tepki verdiğimi hatırlıyorum." şeklinde tanımlayarak, serinin ikinci maçında oynamaya "kesinlikle" hazır olacağını sözlerine ekledi.


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