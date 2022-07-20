İlk maçlarda 3 beraberlik çıktı

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçları oynanan 5 maçla tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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İlk maçlarda 3 beraberlik çıktı
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20 Temmuz 2022 23:21
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk ayak maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun ilk ayağında 5 karşılaşma oynandı.

Deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

HJK (Finlandiya)-Viktoria Plzen (Çekya): 1-2

Maccabi Haifa (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan): 1-1

Ferencvaros (Macaristan)-Slovan Bratislava (Slovakya): 1-2

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Fenerbahçe: 0-0

Maribor (Slovenya)-Sheriff (Moldova): 0-0

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