İlk kez şelale gören adam yeni video çekti! İşte şelale gören adamın yeni videosu!

İlk kez şelale gören adam videosu internette viral olmuş hatta Turkcell'in reklamına konu olmuştu. İlk kez şelale gören adam yeni video çekti ve yine bombayı patlattı!

24 Şubat 2018 22:28
İlk kez şelale gören adam yeni video çekti! İşte şelale gören adamın yeni videosu!
Hatırlayancağınız üzere internette tıklanma videoları kıran ilk defa şelale gören adam videosu internette tıklanma rekorları kırmıştı. Sosyal medyada bu denli izlenmesinin ardından Turkcell, ilk kez şelale gören adam videosunu kendi reklamına konu yapmıştı.  



İlk defa şelale gören adam şimdi ise yeni bir video ile karşımıza çıkıyor. 'İlk defa şelale gören adam' bu sefer de ikinci videosu ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Elazığ'da bulunan tarihi Palu Köprüsünde çekilen görüntülerde, sosyal medyanın yeni fenomeni 'şelale adam' performansıyla izleyenleri yine kendine hayran bıraktı.

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