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İlk hedef Pepe değil Rojo

Premier Lig'e yeni yükselen Wolverhampton'ın transferdeki önceliğinin Pepe değil Marcos Rojo olduğu belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
İlk hedef Pepe değil Rojo
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29 Temmuz 2018 15:48
Beşiktaş'ın Portekizli stoperi Pepe ile ilgilenen Wolverhampton, transferde önceliği Manchester United'ın Arjantinli futbolcusu Marcos Rojo'ya çevirdi.

Transferin hareketli takımı Wolverhampton'ın Pepe için 7.8 milyon Euro teklif ettiği ancak 35 yaşındaki futbolcuyu beklemeye aldığı belirtildi.

HEM DAHA GENÇ, HEM LİGİ BİLİYOR

Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho'nun gözünden düşen Rojo'nun hem Pepe'den genç olması hem de Premier Lig tecrübesi nedeniyle bir adım öne çıktığı kaydedildi.

İngiliz ekibinin Marcos Rojo'yu transfer edememesi halinde ise önceliği tekrar Pepe'ye vereceği iddia edildi.

MENDES'İN TAKIMI

Portekizli menajer Jorge Mendes'in pay sahibi olduğu Wolverhampton, bu sezon yaptığı Portekizli transferler ile dikkat çekiyor. Premier Ligi'nin yeni takımı, bu sezon Portekiz Milli Takımı'nda da oynayan Rui Patricio ve Joao Moutinho'yu kadrosuna katmıştı. Mendes, aynı zamanda Beşiktaş'tan Pepe ve Ricardo Quaresma'nın da menajerliğini yapıyor.

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