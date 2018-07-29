'ın Portekizli stoperi Pepe ile ilgilenen, transferde önceliği Manchester United'ın Arjantinli futbolcusu Marcos Rojo'ya çevirdi.Transferin hareketli takımı Wolverhampton'ın Pepe için 7.8 milyon Euro teklif ettiği ancak 35 yaşındaki futbolcuyu beklemeye aldığı belirtildi.Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho'nun gözünden düşen Rojo'nun hem Pepe'den genç olması hem de Premier Lig tecrübesi nedeniyle bir adım öne çıktığı kaydedildi.İngiliz ekibinin Marcos Rojo'yu transfer edememesi halinde ise önceliği tekrar Pepe'ye vereceği iddia edildi.Portekizli menajer Jorge Mendes'in pay sahibi olduğu Wolverhampton, bu sezon yaptığı Portekizli transferler ile dikkat çekiyor. Premier Ligi'nin yeni takımı, bu sezon Portekiz Milli Takımı'nda da oynayan Rui Patricio ve Joao Moutinho'yu kadrosuna katmıştı. Mendes, aynı zamanda Beşiktaş'tan Pepe ve Ricardo Quaresma'nın da menajerliğini yapıyor.