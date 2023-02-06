İlk golü yiyince Aslan kesiliyor!

Trabzonspor'u da galibiyet serisine ekleyen Lider Galatasaray geriye düşse de kazanmayı biliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İlk golü yiyince Aslan kesiliyor!
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06 Şubat 2023 11:59
Lider Galatasaray, bu sezon ilginç istatistiklere imza atıyor. Derbide henüz 12. saniye 83. salisede kalesinde golü gören sarı-kırmızılılar, buna rağmen geri dönüş yaparak Trabzonspor'u 2-1 mağlup edip liderliğini perçinledi.

Cimbom, bu sezon ilk golü yediği Süper Lig maçlarından en fazla galibiyet (5) ve puan (15) çıkaran takım olmayı başardı.

İlk golü yediği 5 maçı da galip bitirmeyi başaran Galatasaray, hanesine 15 puan yazdırdı.

Trabzonspor ise deplasmanda açılışını yaptığı 6 maçın ikisini kazanabildi ve 10 puan kaybetti (2 beraberlik, 2 yenilgi).

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