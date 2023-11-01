İlk devrede Galatasaray'ın bileğini büken yok

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, maçların ilk yarılarında fark yaratıyor. Bu sezon 10 karşılaşmada ilk yarılarda gol yemeyen Cimbom, ligde son oynadığı 16 maçta ilk yarıları geride kapatmadı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İlk devrede Galatasaray'ın bileğini büken yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Kasım 2023 10:31
Geçen sezon 23. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray, bu sezon da aynı parolayla mücadelesine devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösteren Cimbom'un, Süper Lig'de oynadığı maçların ilk yarılarındaki performansı parmak ısırttı.

Geride kalan 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik elde eden ve hiç yenilgi almayan Cimbom, rakip filelere 19 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. Aslan'ın söz konusu 10 maçın ilk yarılarında rakiplerine gol izni vermediği görülüyor.

Grafik: Takvim


G.Saray, bu sezon Kayseri, Trabzon, Gaziantep FK, İstanbul, Antalya ve Rize maçlarını gol yemeden bitirdi. Sarı- Kırmızılılar, geride bıraktığımız sezona bakıldığında 28 maçta ilk yarılarda 10 gol yemişti. Okan Buruk ve öğrencileri geçen sezonun son 6 maçı da dahil edildiğinde, ligdeki son 16 karşılaşmasında ilk yarıları hiç yenik kapatmadı.



ATAR YEMEZ ASLAN!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 16 karşılamada rakip ağları 34 kez sarsmayı başardı. Aslan bu maçlarda 6 gol yedi.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery