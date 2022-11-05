X

İlk çeyrek final bileti kimin olacak?

Hollanda ve ABD, çeyrek final bileti için sahaya çıkacak.

İlk çeyrek final bileti kimin olacak?
Katar'da süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nın son 16 turu mücadelesinde Hollanda ile ABD, cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Khalifa Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak. Maçı Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek.

Müsabakada tur atlayacak ülke, son 8 içerisine girerek çeyrek finalist olacak.

A Grubu'nda yer alan Hollanda, bu etabı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanla lider tamamladı. Senegal ve Katar'ı 2-0'lık sonuçlarla geçen "Portakallar", Ekvador ile 1-1 berabere kaldı.

ABD ise B Grubu'nu 5 puanla yenilgisiz olarak ikinci sırada tamamladı. Gruba Galler beraberliğiyle başlayan ABD, ikinci maçında da İngiltere ile berabere kalırken, son müsabakasında İran'ı 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
Son Dakika Haberleri
İlkay Gündoğan:
İlkay Gündoğan: "Aynaya bakmalıyız!"
İlk çeyrek final bileti kimin olacak?
İlk çeyrek final bileti kimin olacak?
Arjantin
Arjantin'in son 16'da rakibi Avustralya
Katar, Dünya Kupası maçlarını Lübnan
Katar, Dünya Kupası maçlarını Lübnan'daki fakir bölgelere taşıdı
Michy Batshuayi soyunma odasını anlattı;
Michy Batshuayi soyunma odasını anlattı; "Herkes ağladı!"