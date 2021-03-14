İlk 45'lerin takımı Galatasaray!

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı maçların ilk yarısında dikkat çeken skor performansı ortaya koydu.

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İlk 45'lerin takımı Galatasaray!
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14 Mart 2021 13:00
Radamel Falcao
Radamel Falcao
Galatasaray
Sarı-Kırmızılılar ilk devreleri seviyor... Kayseri'yi devirerek 2 maç aranın ardından kazanan Galatasaray, Radamel Falcao'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatmıştı.

Cim Bom bu sezon maçların ilk yarılarında rakip filelere tam 28 gol bırakırken, bu alanda zirvede yer aldı.

Feghouli'den harika asist

Malatya maçında yaşadığı sakatlığın ardından 5 hafta sahalardan uzak kalan Sofiane Feghouli son 2 maçtır sonradan oyuna giriyordu. Cezayirli yıldız dün de son 15 dakikada sahne aldı ve 100. kez forma giyip ligde dalya yaptığı maçta Onyekuru'nun skoru belirleyen golünde harika bir asiste imza attı.

Belhanda'nın gönderildiği haftada Faslı yıldızın yaratıcılık rolünü üstlenen tecrübeli futbolcu, Aslan için çok önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı.



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