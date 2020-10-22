Villarreal XI: Rulli, Costa, Foyth, Albiol, Pena, Baena, Coquelin, Trigeros, Kubo, Chukwueze, Bacca

Sivasspor XI: Samassa, Uğur Çiftçi, Camara, Robin Yalçın, Caner, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Gradel, Yatabare, Kayode

UEFA Avrupa I Grubu'nda yer alan temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, ilk maçına İspanyol ekibi Villarreal karşısında çıkacak. El Madrigal'de oynanacak maçı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek.Demir Grup Sivasspor'un Villarreal ile deplasmanda oynayacağı maç saat 22:00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.Temsilcimiz Demir Grup Sivasspor'da savunmanın önemli simlerinden Aaron Appindangoye, orta sahadan Erdoğan Yeşilyurt sakatlığı nedeniyle, hücum hattından Casimir Ninga ise hafif rahatsızlığı nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak.UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda perşembe günü İspanya temsilcisi Villarreal ile deplasmanda karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarında 9. maçına çıkacak.Sivas'ta üç amatör kulübün birleştirilmesiyle 1967'de kurulan ve bu takımlara vefa için armasına "üç yıldız" konulan Sivasspor, 11 yıl sonra yeniden Avrupa kupalarında mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor.Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Medipol Başakşehir ile bu sezon Avrupa kupalarında yoluna devam iki Türk temsilcisinden biri olan Sivasspor, I Grubu'ndaki ilk maçında TSİ 22.00'de deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak.Avrupa kupalarında daha önce 8 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmaların 2'sini kazandı. Sivasspor, 5 kez sahadan yenik ayrılırken, bir maçta da berabere kaldı.Söz konusu mücadelelerde 6 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 18 gol gördü.Kırmızı-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki ilk golünü Mehmet Yıldız kaydetti. Sivasspor formasıyla Avrupa kupalarında 2 kez gol sevinci yaşayan Mehmet Yıldız'ın yanı sıra Mamadou Diallo, Ersen Martin, Yannick Kamanan ve Musa Aydın da birer gol kaydetti.Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde 2007-2008 sezonunu 73 puan ve averajla 4. sırada tamamlayarak ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.2008-2009 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katılan kırmızı-beyazlılar, Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kaldı. Sivasspor, rövanş maçında rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.Sivasspor, 3. turda Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupanın dışında kaldı.Beşiktaş'ın 71 puanla şampiyon olduğu 2008-2009 sezonunu 66 puanla ikinci sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar, kulüp tarihinin en önemli başarısına imza atarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı.Sivasspor, 2009-2010 sezonunda 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi. Sivas'taki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen kırmızı-beyazlı ekip, kupaya veda ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna'nın güçlü temsilcisi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek kupadan elendi.Sivasspor, teknik direktör Roberto Carlos yönetiminde 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle Avrupa kupalarına gidemedi.Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Villerreal maçıyla Avrupa kupalarında 13. kez kulübede yer alacak."Atom Karınca" lakabıyla bilinen ve futbolculuk kariyeri boyunca sadece Beşiktaş'ın formasını giyen Çalımbay, teknik direktörlük kariyerine de siyah-beyazlı ekipte başladı.Beşiktaş'ta 2001 yılında profesyonel takım antrenörü olarak teknik adamlık kariyerine adım atan Çalımbay, Göztepe, Denizlispor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Ankaraspor, Eskişehirspor, Mersin İdmanyurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor'da teknik direktörlük yaptı.Memleketinin takımı Sivasspor'un geçen sezon ligi 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmasında önemli pay sahibi olan Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin başında ilk kez, kariyerinde ise 13. kez Avrupa'da maça çıkacak.Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde UEFA Avrupa Ligi'nde (Eski adıyla UEFA Kupası) toplam 12 maça çıktı.Deneyimli teknik adamın yönetimindeki Denizlispor 2002-2003 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.2005-2006 sezonunda Beşiktaş'ın başında 4 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan Çalımbay, 3 galibiyet 1 yenilgi yaşadı.Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde ilk Avrupa maçına Denizlispor'un başındayken 19 Eylül 2002 yılında çıktı.Çalımbay yönetimindeki Denizlispor, UEFA Kupası 1. tur ilk maçında, Fransız rakibi FC Lorient'i 2-0 yenmeyi başardı. Rövanşta rakibine 3-1 yenilen Denizlispor, deplasman golü avantajıyla 2. tura yükseldi.Denizlispor, 2. turda deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Sparta Prag'ı sahasında 2-0 yenerek kupanın dışında bıraktı.Çalımbay yönetimindeki Denizlispor, üçüncü turda ise Fransa'nın Olympique Lyon takımını 0-0 ve 1-0'lık skorlarla eledi.Fransız temsilcisine karşı deplasmanda turu getiren 1-0'lık galibiyet, Denizli ekibinin sahada gösterdiği büyük mücadele nedeniyle birçok futbolseverin de hafızasına kazındı.Tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa kupalarında 4. tura çıkma başarısı gösteren Çalımbay yönetimindeki Denizlispor, bu turda Portekiz'in FC Porto takımı ile eşleşti.Rakibine deplasmanda 6-1 yenilen Denizlispor, rövanşta 2-2'lik skorla sahadan ayrılınca UEFA Kupası'na veda etti.Tecrübeli çalıştırıcı Rıza Çalımbay yönetimindeki Beşiktaş, 2005 yılında UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme ilk maçında deplasmanda FC Vaduz takımını 1-0 mağlup etti. Rövanş maçında Vaduz'u 5-1 yenen Beşiktaş, kupada 1. turda yer almaya hak kazandı.UEFA Avrupa Ligi 1. tur ilk maçında sahasında İsveç'in Malmö takımına 1-0 yenilen Beşiktaş, deplasmanda rakibini 4-1 yenerek, gruplarda mücadele etme hakkı elde etti.31 Ekim 2005'te görevinden ayrılan Çalımbay, Beşiktaş'la grup maçlarına çıkamadı.Avrupa sahnesinde son olarak Beşiktaş'ın başında 29 Eylül 2005'te Malmö maçına çıkan Çalımbay, yaklaşık 15 yıl sonra memleketinin takımıyla yeniden Avrupa'da boy gösterecek.Çalımbay yönetimindeki Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk maçında 22 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Villarreal ile karşılaşacak.Kırmızı-beyazlı ekip, gruptaki ikinci maçında 29 Ekim Perşembe günü Maccabi Tel-Aviv'i konuk edecek. Ligin 3. haftada 5 Kasım Perşembe günü Karabağ'ı ağırlayacak kırmızı-beyazlılar, 4. haftada 26 Kasım Perşembe günü Karabağ deplasmanına gidecek.5. haftada 3 Aralık Perşembe günü sahasında Villarreal ile karşılaşacak Sivasspor, son haftada ise 10 Aralık Perşembe günü Maccabi Tel-Aviv ile İsrail'de karşılaşacak.