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İlk 11'ler | Ümraniyespor - Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Sporx.com
İlk 11'ler | Ümraniyespor - Fenerbahçe
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17 Ocak 2019 19:36
FenerbahçeZiraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 17 Ocak Perşembe günü Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile rakip sahada karşılaşacak.

Sezonun ilk yarısında gösterdiği kötü performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, Ümraniyespor maçıyla ikinci devreye iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. ATV'den canlı olarak yayınlanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

ÜMRANİYESPOR'UN İLk 11'İ: Burak, Appindangoye, Timur, Vasilogiannis, Emircan, Serkan, Bahadır, Alaaddin, Karahan Yasir, Merthan, Leandrinho

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ: Volkan Demirel, Şener, Skrtel, Sadık, İsmail Köybaşı, Jailson, Elif Elmas, Dirar, Benzia, Valbuena, Slimani


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