İlk 11'ler: Trabzonspor - Kayserispor

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.Medical Park Stadı'nda oynanacak müsabaka ve hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Trabzonspor - Kayserispor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Ligde son 4 maçta 7 puan kaybeden bordo-mavililer, Hes Kablo Kayserispor karşısında kazanarak moral bulmak ve yeniden çıkışa geçmek istiyor.Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile ilk maçında galibiyet yaşayamayan Kayserispor ise zorlu deplasmanda puan çıkarmayı hedefliyor.Abdülkadir Ömür, Trondsen, Afobe, Berat Özdemir ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları bulunuyor. Abdulkadir Parmak ile Edgar ise kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.Campanharo, Alibec ve Maglica sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak.Doğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Behiç, Attamah, Muhar, Lennon, Avramovski, Henrique, İlhan ParlakTrabzonspor ile Hes Kablo Kayserispor, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 48. kez karşı karşıya gelecek.Geride kalan 47 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunurken, 11 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.Trabzonspor, rakip filelere 88 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü.Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 23 maçta sadece 1 yenilgi aldı. 18 karşılaşmada galip gelen Karadeniz ekibi, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı.İki takım arasındaki ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.Süper Lig'de son olarak Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Trabzonspor, gol yollarında sorun yaşamaya devam ediyor.Geçen sezon 31. hafta sonunda 70 gol atan bordo-mavililer, bu sezon ise aynı dönemde 39 gol kaydedebildi.Trabzonspor, bu sezon 1,25 gol ortalamasıyla maçlarını oynarken geçen sezon 2,25 gibi yüksek bir oranla daha başarılı grafik ortaya koymuştu.Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 2 deplasman maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor karşısında sahadan 0-0'lık sonuçla ayrıldı.Trabzonspor, ligde son 4 maçta 2 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak zirve yarışında geriye düştü.Son 4 maçta 7 puan kaybeden Karadeniz ekibi, ligde 56 puanla 4. sırada yer alarak daha üst sıralara tırmanma şansını değerlendiremedi.Trabzonspor, son 4 karşılaşmada rakip filelere 5 gol gönderebildi.