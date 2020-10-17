Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.



Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. Mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetirken karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.



İki takımın eksikleri



Trabzonspor'da cezalı Flavio ile Abdülkadir Parmak karşılaşmada forma giyemeyecek. Trondsen ile Muhammet Taha Tepe'nin sakatlıkları da devam ediyor. Nwakaeme, rahatsızlığı nedeniyle karşılaşmada oynamayacak. Ekuban'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.



Medipol Başakşehir'de ise eksik oyuncu bulunmuyor.



Trabzonspor



Uğurcan

Pereira

Vitor Hugo

Edgar Ie

Marlon

Kamil Ahmet

Lewis Baker

Safa Kınalı

Abdülkadir Ömür

Diabate

Afobe



Başakşehir



Mert

Caiçara

Skrtel

Epureanu

Bolingoli

Rafael

Mehmet Topal

İrfan Can

Visca

Deniz Türüç

Demba Ba.



- 25. kez karşı karşıya



Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, 17 Ekim'de Trabzon'da yapacakları maçla ligde 25. kez karşı karşıya gelecek.



2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 24 maçın 9'unda Trabzonspor, 7'sinde Medipol Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 39 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü.



- Trabzonspor, 10 maçtır kazanamıyor



Trabzonspor, ligde 10 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor.



İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 10 lig maçında 5 kez yenildi, 5 kez berabere kaldı.



- Trabzon'daki maçlar



Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.



Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 16 gol atarken, 15 gol yedi.



