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İlk 11'ler | Trabzonspor - Başakşehir

Trabzonspor ile Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 2. yarının ilk maçında Medical Park Stadı'nda karşılaşıyor.

Kaynak: Sporx.com
İlk 11'ler | Trabzonspor - Başakşehir
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20 Ocak 2019 18:03
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında sahasında lider Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Medical Park Stadı'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.


 Trabzonspor XI: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil, Yusuf, Abdülkadir, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega

Başakşehir XI: Mert, Caiçara, Epureanu, Mahmut, Clichy, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Arda Turan, Robinho

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