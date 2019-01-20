İlk 11'ler | Trabzonspor - Başakşehir

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında sahasında lider Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Medical Park Stadı'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Trabzonspor XI: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil, Yusuf, Abdülkadir, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega
Başakşehir XI: Mert, Caiçara, Epureanu, Mahmut, Clichy, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Arda Turan, Robinho
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Trabzonspor XI: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil, Yusuf, Abdülkadir, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega
Başakşehir XI: Mert, Caiçara, Epureanu, Mahmut, Clichy, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Arda Turan, Robinho
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın