İlk 11'ler: Sivasspor - Beşiktaş

Beşiktaş

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği Sivasspor - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.Ligde oynadığı son 5 maçta istikrarsız bir performans sergileyen ve MKE Ankaragücü karşısında son dakikada galibiyeti kaçıran Beşiktaş 71 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Zirve yarışında sarı-lacivertlilerin maç oynamadan bay geçeceği haftada puan farkını 5'e yükseltmenin hesaplarını yapan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'ın da 6 puan önünde yer alıyor.Ligde son mağlubiyetini Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybederek yaşayan ev sahibi Sivasspor ise 12 haftadır yenilgi yaşamıyor. Bu süreçte 7 galibiyet, 5 beraberlik alan Sivasspor topladığı 50 puanla sıralamanın 8'inci basamağında bulunuyor.Sivasspor'un en önemli eksiği, son haftaların formda ismi olan ve Beşiktaş'tan kiralık olan Tyler Boyd. Amerikalı oyuncu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor. Ayrıca sakatlığı olan Rybalka ve Apindangoye ile cezalı Hakan Arslan maç kadrosunda yer almıyor.Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattıkları açıklanan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic'in yanı sıra MKE Ankaragücü maçında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Oğuzhan Özyakup karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlığı geçen Aboubakar maç kadrosuna alındı.Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner, Camara, Uğur, Claudemir, Erdoğan, Fajr, Robin, Max Gradel, Yatabare'ta 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Welinton Souza mücadelede kart görmeleri halinde 37. haftada oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor ile 30. kez karşılaşacak.İki takım arasında geride kalan 29 lig maçında Beşiktaş 14, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.Beşiktaş'ın 41 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi.Siyah-beyazlı ekip, bu sezonun ilk yarısında evindeki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti.İki takım arasında Sivas'ta yapılan 14 lig maçından 8'ini Beşiktaş, 4'ünü Sivasspor kazandı, 2 müsabaka da berabere bitti.Sivas'ta siyah-beyazlılar 16, kırmızı-beyazlılar ise 15 gol attı.Taraflar arasındaki 29 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.Geride kalan maçlarda her iki takım da altışar kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.Çalımbay'ın, Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'a karşı üstünlüğü bulunuyor.Yalçın'ın takımlarına karşı 5'i ligde 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maça çıkan Çalımbay, bu karşılaşmalarda 5 kez galibiyet sevinci yaşadı.Süper Lig'de sezonun ilk devresinde Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada Yalçın, Çalımbay'a karşı tek galibiyetini elde etti.Futbolculuk döneminde Beşiktaş'ta sembol olan ve futbolseverlerce ''Atom Karınca'' olarak adlandırılan eski milli futbolcu Rıza Çalımbay, Süper Lig'de siyah-beyazlı ekibe karşı 32. sınavına çıkacak.Tecrübeli teknik adam, kariyerinde 11 farklı takımın başında Beşiktaş'a karşı mücadele verdi.Çalımbay, teknik direktörlük yaptığı Göztepe, Denizlispor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor, Sivasspor, Mersin İdmanyurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor ve Konyaspor ile Beşiktaş'a karşı çıktığı 31 resmi maçın sadece 5'inde sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.Bu maçlarda siyah-beyazlılar Çalımbay'ın takımlarına karşı 18 galibiyet elde ederken, 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.Sivasspor'u 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013'ün ardından geçen sezon yeniden çalıştırmaya başlayan Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin başında ligde Beşiktaş'a karşı 9 kez mücadele etti.Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, Beşiktaş'ı 4 kez mağlup ederken, 4 defa sahadan mağlup ayrıldı, bir karşılaşma da berabere bitti.Tecrübeli çalıştırıcı, Sivasspor ile farklı dönemlerde Beşiktaş'a karşı 9 maça çıkarken, Denizlispor ile 5, Eskişehirspor ile 4, Antalyaspor ile 3, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Mersin İdmanyurdu ile ikişer, Göztepe, MKE Ankaragücü, Konyaspor ve Trabzonspor ile birer kez siyah-beyazlı ekibe karşı mücadele verdi.Rıza Çalımbay, Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı Sivasspor'un başında 4, Kasımpaşa'nın başında ise 1 kez kazandı.Bu mücadelelerde Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, rakibi Beşiktaş'ı 3-0, 2-1 ve iki kez de 1-0'lık skorlarla mağlup etti, Kasımpaşa ise Beşiktaş engelini 2-1'le geçmeyi başardı.Çalımbay, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı tek sınavını Denizlispor'un başında verdi. Çalımbay'ın ekibi mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.