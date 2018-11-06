İlk 11'ler | Schalke - Galatasaray

SCHALKE XI: Nübel, Nastasic, Sane, Burgstaller, Stambouli, Schöpf, Rudy, Caligiuri, Harit, Uth, Embolo

GALATASARAY XI: Muslera, Linnes, Ozan, Serdar, Mariano, Donk, Ndiaye, Belhanda, Rodrigues, Onyekuru, Sinan

4. hafta maçında 6 Kasım Salı akşamı Almanya'nıntakımına konuk olacak.Gelsenkirchen kentindeki AufSchalke Arena'da oynanacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Schalke - Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.Schalke 04 ile Galatasaray arasındaki müsabakayı, İskoçya Futbol Federasyonundan William Collum yönetecek. Collum'un yardımcılıklarını David McGeachie ile Graeme Stewart üstlenecek. Andrew Dallas ile Nicholas Walsh'ın ilave yardımcı hakem olacağı mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Francis Connor yapacak.