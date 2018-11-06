İlk 11'ler | Schalke - Galatasaray

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında 6 Kasım Salı akşamı Almanya'nın Schalke 04 takımına konuk olacak.
Gelsenkirchen kentindeki AufSchalke Arena'da oynanacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Schalke - Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Schalke 04 ile Galatasaray arasındaki müsabakayı, İskoçya Futbol Federasyonundan William Collum yönetecek. Collum'un yardımcılıklarını David McGeachie ile Graeme Stewart üstlenecek. Andrew Dallas ile Nicholas Walsh'ın ilave yardımcı hakem olacağı mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Francis Connor yapacak.
SCHALKE XI: Nübel, Nastasic, Sane, Burgstaller, Stambouli, Schöpf, Rudy, Caligiuri, Harit, Uth, Embolo
GALATASARAY XI: Muslera, Linnes, Ozan, Serdar, Mariano, Donk, Ndiaye, Belhanda, Rodrigues, Onyekuru, Sinan
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Gelsenkirchen kentindeki AufSchalke Arena'da oynanacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Schalke - Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Schalke 04 ile Galatasaray arasındaki müsabakayı, İskoçya Futbol Federasyonundan William Collum yönetecek. Collum'un yardımcılıklarını David McGeachie ile Graeme Stewart üstlenecek. Andrew Dallas ile Nicholas Walsh'ın ilave yardımcı hakem olacağı mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Francis Connor yapacak.
SCHALKE XI: Nübel, Nastasic, Sane, Burgstaller, Stambouli, Schöpf, Rudy, Caligiuri, Harit, Uth, Embolo
GALATASARAY XI: Muslera, Linnes, Ozan, Serdar, Mariano, Donk, Ndiaye, Belhanda, Rodrigues, Onyekuru, Sinan
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın