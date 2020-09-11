İlk 11'ler | Rizespor - Fenerbahçe

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçıyla açılıyor.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Erkan Özdamar. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Çaykur Rizespor 11: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Selim Ay, Melnyak, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Baiano, Skoda.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Gökhan Gönül, Zanka, Serdar Aziz, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Deniz, Ferdi, Thiam, Frey.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Erkan Özdamar. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Çaykur Rizespor 11: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Selim Ay, Melnyak, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Baiano, Skoda.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Gökhan Gönül, Zanka, Serdar Aziz, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Deniz, Ferdi, Thiam, Frey.