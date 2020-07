İlk 11'ler: Konyaspor - Başakşehir

Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.



Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 21:00'de başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Maçı beIN Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.



Kümede kalma mücadelesi veren 17. sıradaki Konyaspor 30 puanda yer alırken lider Başakşehir'in ise 66 puanı bulunuyor. Başakşehir, Trabzonspor bugün kaybeder ve kendisi de Konyaspor'u mağlup ederse şampiyonluğunu ilan edecek.



Mücadele öncesinde iki takımın da eksiği bulunmuyor.



Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Volkan, Jonsson, Milosevic, Miya, Amir, Ömer Ali.



Başakşehir: Mert, Clichy, Skrtel, Epureanu, Caiçara, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba



- Medipol Başakşehir'in şampiyonluk şansı



Turuncu-lacivertli takımın, Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunuyor.



Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor'u yenmesi ve Trabzonspor'un da deplasmanda Yukatel Denizlispor'a mağlup olması durumunda Süper Lig'de bitime iki hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğu elde edecek.



- Eksik yok



Medipol Başakşehir'de İttifak Holding Konyaspor mücadelesi öncesinde eksik bulunmuyor.



İstanbul ekibinde kart cezası biten Moldovalı stoper Alexandru Epureanu da bu mücadelede forma giyebilecek.



- Crivelli ve Clichy sarı kart ceza sınırında



Medipol Başakşehir'de Fransız forvet Enzo Crivelli ve Fransız sol bek Gael Clichy sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Bu iki futbolcu, Konyaspor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde turuncu-lacivertli takımın 33. haftada sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan adını 2014'te İstanbul Başakşehir olarak değiştiren ve belediyeden ayrılarak yoluna devam eden kulüp, ilk kez şampiyonluk sevinci yaşamayı hedefliyor.



- Altıncı farklı şampiyon olabilir



Ligde son 3 haftaya 4 puan farkla lider giren Medipol Başakşehir, Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olarak da adını Türk futbol tarihine yazdırma şansına sahip.



Süper Lig'in 61 yıllık tarihinde bugüne kadar yalnızca 5 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşadı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor şampiyonluğa uzanan takımlar oldu.



Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de bu unvana sahip 6. takım olmak için de mücadele ediyor.



- İlk kez şampiyonluk yaşayacaklar



Medipol Başakşehir'in mutlu sona ulaşması durumunda kadrosunda bulunan futbolcuların yarısından fazlası da ilk kez bir Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşayacak.



Turuncu-lacivertli kulübün sezonun ikinci yarısındaki 24 kişilik kadrosunun 13'ü kariyerlerinde ilk kez top oynadıkları ülke liglerinin en üst düzey liginde şampiyonluk kupasını kaldırmaya yakın.



İlk kez şampiyonluk sevinci yaşayacak isimler şunlar:



Volkan Babacan, Alexandru Epureanu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Aziz Eraltay, Ponck, Danijel Aleksic, Enzo Crivelli, Martin Skrtel, Okechukwu Azubuike, Muhammet Arslantaş ve Ahmet Said Kıvanç.



- Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış isimler



Medipol Başakşehir'in kadrosundaki 5 futbolcu daha önce Süper Lig'de farklı takımlarda şampiyonluk kupasını kaldırdı.



Mehmet Topal (1 kez Galatasaray, 1 kez Fenerbahçe), Demba Ba (1 kez Beşiktaş), Mert Günok (2 kez Fenerbahçe), Uğur Uçar (2 kez Galatasaray) ve Gökhan İnler (1 kez Beşiktaş) Süper Lig'de geçmişte şampiyonluk sevinci yaşamış isimler.



- Farklı liglerde şampiyonluk yaşayanlar



Medipol Başakşehir'in kadrosunda yer alan futbolcuların 7'si ise daha önce farklı liglerle şampiyonluklara ulaştı.



Turuncu-lacivertli takımın oyuncularından Robinho 2 kez Real Madrid ile İspanya, 1 kez Milan ile İtalya, 2 kez Santos ile Brezilya, 1 kez de Guangzhou Evergrande ile Çin, Gael Clichy 2 kez Manchester City ve 1 kez Arsenal ile İngiltere, Eljero Elia 1 kez Feyenoord ile Hollanda ve 1 kez Juventus ile İtalya, Junior Caiçara 3 kez Ludogorets ile Bulgaristan, Edin Visca 2 kez Zeljeznicar ile Bosna Hersek, Gökhan İnler 1 kez Leicester City ile İngiltere, Fredrik Gulbrandsen 1 kez Norveç'te Molde ve 3 kez Salzburg ile Avusturya liginde şampiyon olma başarısı gösterdi.



- Robinho 5. farklı ülkede şampiyonluğa yakın



Medipol Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı Robinho, Süper Lig'de de şampiyonluk yaşarsa, kariyerinde 5. farklı ülkede kupa sevinci yaşamış olacak.



Real Madrid ile 2 kez İspanya'da, Milan ile 1 kez İtalya'da, Santos ile 2 kez Brezilya'da ve Guangzhou Evergrande ile 1 kez Çin'de şampiyonluk kupasını kaldıran Robinho, koleksiyonuna Süper Lig'i de eklemeyi hedefliyor.