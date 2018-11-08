İlk 11'ler | Genk - Beşiktaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşı karşıya gelecek.
Genk Arena'daki I Grubu karşılaşması TSİ 20.55'te başlayacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Genk'in 11'i: Vukovic, Mahle, Dewaest, Aidoo, Uronen, Heynen, Pozuelo, Malinovsky, Ndongala, Samatta, Paintsil
Beşiktaş'ın 11'i: Tolga, Dorukhan, Pepe, Vida, Caner, Necip, Oğuzhan, Medel, Lens, Quaresma, Babel
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Genk Arena'daki I Grubu karşılaşması TSİ 20.55'te başlayacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Genk'in 11'i: Vukovic, Mahle, Dewaest, Aidoo, Uronen, Heynen, Pozuelo, Malinovsky, Ndongala, Samatta, Paintsil
Beşiktaş'ın 11'i: Tolga, Dorukhan, Pepe, Vida, Caner, Necip, Oğuzhan, Medel, Lens, Quaresma, Babel
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın