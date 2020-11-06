NECİP UYSAL KADRODAN ÇIKARILDI

Gaziantep XI: Günay; Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca; Olkowski, Maxim, Vetrih; Dicko, Muhammet, Mirallas

Beşiktaş XI: Ersin; Rosier, Welinton, Vida, Nsakala; Atiba, Dorukhan, Oğuzhan; Ghezzal, Aboubakar, Larin

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk olacak. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın 6 maçta 10 puanı bulunurken Gaziantep FK'nın ise 7 maçta 8 puanı bulunuyor.Beşiktaş Kulübü'nden saat 18:00'de yapılan açıklamada Necip Uysal'ın kadrodan çıkarıldığı duyuruldu; "Futbolcumuz Necip Uysal, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam saat 20.00'de deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Necip Uysal'ın yerine Erdoğan Kaya kamp kadrosuna dahil edilmiştir."Beşiktaş'ta sakatlığı süren Gökhan Töre ve NKoudou da karşılaşmada forma giyemeyecek. Gaziantep FK'da Andre Felipe ve Zvonimir Kozulj'un durumları maç saatinde belli olacak.Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında.Bu sezon Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarında sarı kart gören Dorukhan, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 9. haftadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 8. sırada yer aldı.Birer galibiyet ve mağlubiyet ile 5 beraberlik alan Gaziantep FK ise siyah-beyazlıların bir basamak gerisinde 9. sırada bulunuyor.Ligdeki 3 galibiyetin 2'sini deplasmanda kazanan siyah-beyazlı ekip, iç sahada ilk galibiyetini ise geçen hafta Yeni Malatyaspor'u yenerek elde etti.Sumudica takımın başında sahaya çıkacakGaziantep FK, Beşiktaş'a karşı oynanacak maçta teknik direktörü Marius Sumudica'ya da kavuşacak.Kart ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu cezaları nedeniyle 3 haftadır takımının başında bulunamayan Sumudica, Beşiktaş maçıyla yeniden kulübedeki yerini alacak.