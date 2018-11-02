



DERBİYE HEMEN OYNA! TIKLA!

, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide sahasındakonuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mücadelenin VAR (Video Asistan Hakem) ve AVAR (Asistan VAR) hakemleri belli oldu. VAR hakemi Ali Palabıyık, AVAR hakemleri ise Barış Şimşek ile Tarık Ongun oldu.Galatasaray - Fenerbahçe derbisi idda'da tek maç oynayabilecek! Bu iyi haberimizin ardından gelin bir de Bilyoner.com'a göz atalım. Günün en çok oynanan maçı olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'ın galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.10 ve Fenerbahçe'nin galibiyet oranı ise 3.25 olarak belirlendi.Ev sahibi takımın bu sezon ligde oynadığı sonv sahibi takımın bu sezon ligde oynadığı son 5 maçta 4 kez taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi. Galatasaray bu sezon, ligin son 6 sırasında yer alan takımlara karşı 3 maç oynadı, bu maçlarda taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi. Misafir takımın bu sezon ligde oynadığı son 4 maçta 3 kez taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi. İki takım arasında oynanan son 6 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.Süper Lig'in geride kalan 10 haftasında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 19 puan topladı.Ligde 10. haftada deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray, liderliği 21 puanı bulunan Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Galatasaray, haftaya averajla Kasımpaşa'nın ardından üçüncü sırada girdi.Galatasaray'da Brezilyalı sağ bek oyuncusu Mariano Filho cezası nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkamayacak.Sakatlıklarla boğuşan sarı-kırmızılı ekip, geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano'dan da yararlanamayacak.Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 24 maçta mağlubiyet yaşamadı.Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda çıktığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.Galatasaray, evindeki son 24 lig maçının 22'sini kazanırken, ikisinden beraberlikle ayrıldı.Galatasaray, sakatlıklarla boğuştuğu son dönemde yaptığı 6 resmi maçın sadece 2'sini kazanabildi.Sarı-kırmızılı takım, bu dönemde yaptığı müsabakalarda ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı.Bu maçlarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor'u mağlup eden Galatasaray, Bursaspor ve Schalke 04 ile berabere kaldı, Porto ve Evkur Yeni Malatyaspor'a yenildi.Galatasaray'da özellikle hücum hattındaki sakatlıklar gol yollarında etkisizliğe neden oldu.Sarı-kırmızılı ekip, son 6 resmi maçında meşin yuvarlağı sadece 3 kez ağlara yolladı.Galatasaray, kazandığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor müsabakaları ile berabere biten Bursaspor maçında birer kez fileleri havalandırdı.Sarı-kırmızılılar, mağlup olduğu Porto ve Evkur Yeni Malatyaspor ile berabere kaldığı Schalke 04 maçlarında ise gol bulamadı.Galatasaray, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 3. kez teknik direktörle yolların ayrıldığı takımla karşılaşacak.Sarı-kırmızılı ekip, Akhisarspor ile Safet Susic, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile de Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasından sonra karşılaştı. İki takım da Galatasaray'a karşı antrenörlerin yönetiminde mücadele etti.Galatasaray'ın karşılaşacağı Fenerbahçe'de de hafta sonunda Hollandalı teknik adam Phillip Cocu görevden alındı. Derbi maçta sarı-lacivertli ekip yardımcı antrenör Erwin Koeman yönetiminde sahaya çıkacak.Galatasaray, tarihi rekabet içinde olduğu rakibi Fenerbahçe'ye karşı son 7 Süper Lig maçını kazanamadı.Sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında son lig galibiyetini 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1'lik skorla aldı.Ligde Fenerbahçe'yi 4 yıldır mağlup edemeyen sarı-kırmızılılar, son 7 derbide 3 mağlubiyet yaşarken 4 mücadeleden beraberlikle ayrıldı.Galatasaray, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 5 derbide gol atamadı.Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ağlarını son olarak 2015-2016 sezonunda 25 Ekim 2015'te Kadıköy'de 1-1 biten maçta 83. dakikada Olcan Adın'la havalandırdı.İki ekip arasında 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında yapılan tek maç ile geçen sezon oynanan iki müsabaka, 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray, 2016-2017 sezonundaki maçlarda ise rakibine 2-0 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini geçiren, 10. hafta sonunda 9 puanda kalan ve küme düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada bulunan sarı-lacivertliler, derbide çıkış arayacak.MKE Ankaragücü'ne geçen hafta sahasında 3-1 kaybettikten sonra teknik direktörü Phillip Cocu'yla yollarını ayıran Fenerbahçe, derbiye yardımcı antrenör Erwin Koeman yönetiminde çıkacak.Türk Telekom Stadı'ndaki derbi saat 21.00'de başlayacak.Fenerbahçe, 2002-2003 sezonundan sonraki en kötü kazanamama serisini yaşıyor.Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta da kazanamayan Fenerbahçe, 2002-2003'te üst üste 9 karşılaşmada galip gelememişti.Ligdeki son galibiyetini 16 Eylül'de deplasmanda Atiker Konyasor karşısında alan Fenerbahçe, daha sonraki 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Fenerbahçe, ligdeki 46 günlük galibiyet hasretine de derbide son vermeye çalışacak.Fenerbahçe, Süper Lig'de son 4 maçında sadece bir gol atabildi.Son 4 maçta Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'a gol atamayan Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'ne ise rakibinin kendi kalesine attığı golle fileleri havalandırabildi.Bu sezon attığı 7 golle ligin en az gol atan 3 takımından biri olan Fenerbahçe'nin bu performansı da derbi öncesi dikkati çekiyor.Fenerbahçe, karşılaşacağı Galatasaray'a karşı Süper Lig'de 7 maçtır kaybetmiyor.Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında son lig yenilgisini 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1'lik skorla aldı. Ligde rakibine 4 yıldır kaybetmeyen Fenerbahçe, son 7 derbide 3 galibiyet alırken, 4 kez de beraberlikle sahadan ayrıldı.Fenerbahçe, Galatasaray'a Süper Lig'de oynadığı son 5 derbide de gol atma şansı vermedi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ağlarını son olarak 2015-2016 sezonunda 25 Ekim 2015'te Kadıköy'de 1-1 biten maçta 83. dakikada Olcan Adın'la havalandırdı.Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda son golünü ise 4.5 yıl önce yedi. Kendi sahasında Fenerbahçe'ye son 3 derbidir gol atamayan Galatasaray, taraftarı önünde sarı-lacivertli fileleri son olarak 18 Ekim 2014'te 2-1 kazandıkları maçta Wesley Sneijder'le havalandırmıştı.