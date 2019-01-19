Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk maçında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Süper Lig'de topladığı 29 puanla ilk yarıyı lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde averajla 5. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, 18. hafta maçında başkent temsilcisini konuk edecek.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. İki takım arasında sezonun ilk haftasında Ankara'da oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.
GALATASARAY'IN İLK 11'İ: Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Sinan
ANKARAGÜCÜ'NÜN İLK 11'İ: Altay, Kenan, Alihan, Heurtaux, Pinto, Faty, Djedje, Bifouma, Moulin, İlhan, Kubilay
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Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. İki takım arasında sezonun ilk haftasında Ankara'da oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.
GALATASARAY'IN İLK 11'İ: Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Sinan
ANKARAGÜCÜ'NÜN İLK 11'İ: Altay, Kenan, Alihan, Heurtaux, Pinto, Faty, Djedje, Bifouma, Moulin, İlhan, Kubilay
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın