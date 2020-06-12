İlk 11'ler: Fenerbahçe-Kayserispor, Göztepe - Trabzonspor

Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor! Fenerbahçe, Kayserispor ile Ülker Stadı'nda saat 21:00'de karşılaşacak. Bu karşılaşmaya hemen Tuttur.com'dan oynamak için tıklayın!
Süper Lig'in lideri Trabzonspor da Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak ve bu maç da saat 21:00'de başlayacak. Bu karşılaşmaya da Tuttur.com'da oynamak ve sizler için hazırlanan Popüler Kuponları görmek için hemen tıklayın!
İŞTE İLK 11'LER:
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR
GÖZTEPE - TRABZONSPOR
Süper Lig'in lideri Trabzonspor da Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak ve bu maç da saat 21:00'de başlayacak. Bu karşılaşmaya da Tuttur.com'da oynamak ve sizler için hazırlanan Popüler Kuponları görmek için hemen tıklayın!
İŞTE İLK 11'LER:
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR
GÖZTEPE - TRABZONSPOR