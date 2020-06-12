İlk 11'ler: Fenerbahçe-Kayserispor, Göztepe - Trabzonspor

Süper Lig'de bugün oynanacak olan Fenerbahçe - Kayserispor ve Göztepe - Trabzonspor maçlarının iddaa heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

İlk 11'ler: Fenerbahçe-Kayserispor, Göztepe - Trabzonspor
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12 Haziran 2020 19:57
Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor! Fenerbahçe, Kayserispor ile Ülker Stadı'nda saat 21:00'de karşılaşacak. Bu karşılaşmaya hemen Tuttur.com'dan oynamak için tıklayın!

Süper Lig'in lideri Trabzonspor da Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak ve bu maç da saat 21:00'de başlayacak. Bu karşılaşmaya da Tuttur.com'da oynamak ve sizler için hazırlanan Popüler Kuponları görmek için hemen tıklayın!

İŞTE İLK 11'LER:
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR




GÖZTEPE - TRABZONSPOR






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