Fenerbahçe XI: Harun, Hasan Ali, Neustadter, Skrtel, Isla, Jailson, Oğuz Kağan, İsmail, Benzia, Ayew, Slimani



Ankaragücü XI: Korcan, Tiago Pinto, Yalçın, Alihan, Djedje, Erdem, Faty, Kenan, Kubilay, Bifouma, El Kabir

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 99. randevuda

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü Süper Lig'de 99. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında şimdiye dek yapılan 98 maçta, Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 63-9 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 26 maçta ise eşitliği bozamadı.



Fenerbahçe'nin ligde attığı 183 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 62 golle karşılık verebildi.



Taraflar arasında Süper Lig'de en son 2011-2012 sezonunda yapılan maçları Fenerbahçe, evinde 4-2, deplasmanda da 2-0'lık skorlarla kazandı.



- İstanbul'daki maçlar



Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü , ligde şimdiye dek İstanbul'da 49 kez karşılaştı.



Evinde 36 kez kazanan Fenerbahçe, rakibine sadece 3 kez mağlup oldu. İstanbul'daki 10 maçta eşitlik bozulmadı, Fenerbahçe 111, MKE Ankaragücü ise 33 gol attı.



- Farklı skorlu galibiyetler



Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.



MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek elde ettiği toplam 9 galibiyetini de tek farklı skorlarla aldı.



