İlk 11'ler | Fenerbahçe - Anderlecht

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki dördüncü maçında Belçika temsilcisi Anderlecht'i ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak mücadeleyi, İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN 11'İ: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Eljif, Valbuena, Ayew, Frey, Slimani
ANDERLECHT'İN 11'İ: Didillon, Saelemaekers, Vranjes, Bornauw, Milic, Kums, Trebel, Gerkens, Makarenko, Dimata, Bakkali
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Ülker Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak mücadeleyi, İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN 11'İ: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Eljif, Valbuena, Ayew, Frey, Slimani
ANDERLECHT'İN 11'İ: Didillon, Saelemaekers, Vranjes, Bornauw, Milic, Kums, Trebel, Gerkens, Makarenko, Dimata, Bakkali
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın