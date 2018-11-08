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İlk 11'ler | Fenerbahçe - Anderlecht

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile karşı karşıya geliyor.

İlk 11'ler | Fenerbahçe - Anderlecht
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08 Kasım 2018 17:36
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki dördüncü maçında Belçika temsilcisi Anderlecht'i ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak mücadeleyi, İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN 11'İ: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Eljif, Valbuena, Ayew, Frey, Slimani

ANDERLECHT'İN 11'İ: Didillon, Saelemaekers, Vranjes, Bornauw, Milic, Kums, Trebel, Gerkens, Makarenko, Dimata, Bakkali



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