İlk 11'ler | Bursaspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Bursaspor XI: Muhammet, Umut, Chedjou, Ertuğrul, Barış, Badji, Aytaç, Tunay, Latovlevici, Saivet, Umut NayirSporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Fenerbahçe XI: Volkan, Hasan Ali, Skrtel, Sadık, Isla, Jailson, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado
Fenerbahçe XI: Volkan, Hasan Ali, Skrtel, Sadık, Isla, Jailson, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado