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İlk 11'ler | Bursaspor - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Bursaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

İlk 11'ler | Bursaspor - Fenerbahçe
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21 Ocak 2019 18:53
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Bursaspor XI: Muhammet, Umut, Chedjou, Ertuğrul, Barış, Badji, Aytaç, Tunay, Latovlevici, Saivet, Umut Nayir

Fenerbahçe XI: Volkan, Hasan Ali, Skrtel, Sadık, Isla, Jailson, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado




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