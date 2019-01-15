İlk 11'ler | Boluspor - Galatasaray maçı oynanacak mı?

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TAFFAREL "ERTELENDİ" DEDİ ANCAK...

BOLUSPORLU OYUNCULAR KARTOPU OYNADI

ÇARIKCI: "YÜZDE 90 ERTELENEBİLİR"

CLAUDIO TAFFAREL'İN PAYLAŞIMI











'ndaile karşı karşıya gelecek. Bolu Atatürk Stadı'ndaki mücadele 19:50'de başlayacak.Boluspor - Galatasaray maçı ertelenecek mi? Galatasaray Kaleci Antrenörü Claudio Taffarel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda maçın ertelendiğini açıkladı, ardından yaptığı paylaşımı sildi.Karşılaşma öncesinde Bolu'da etkili olan kar yağışı zeminin beyaza bürünmesine neden oldu. Uzun süre temizlik çalışmaları yapılmasına rağmen etkili olan kar yağışı zeminin temizlenmesini engelledi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. 19.50'de oynanacak maç öncesi sahanın tamamı karla kaplanırken, kar küreme çalışmaları başlatıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kar küreme araçlarının küreme işleminin ardından aynı noktalar yeniden beyaz örtüyle kaplanıyor. Statta 2 kar küreme aracı ve 10 personelle kar temizleme çalışmaları sürüyor. Stada taraftar alınmaya henüz başlanmadı.Maç öncesi soyunma odasından çıkan Bolusporlu futbolcular sahanın durumuna bakıp kartopu oynadı. Bir süre sahada kalan futbolcular daha sonra soyunma odasına girdi.Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, DHA muhabirine yaptığını açıklamada, kar temizleme çalışmalarının sürdüğünü ancak yağışın bu şekilde devam etmesi halinde maçın yüzde 90 ihtimalle tatil edilebileceğini söyledi.