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İlk 11'ler | Boluspor - Galatasaray maçı oynanacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Boluspor - Galatasaray maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenebilir. Karşılaşma öncesi Galatasaray'ın 11'i belli oldu.

İlk 11'ler | Boluspor - Galatasaray maçı oynanacak mı?
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15 Ocak 2019 18:50
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Bolu Atatürk Stadı'ndaki mücadele 19:50'de başlayacak.



Galatasaray'ın ilk 11'i: İsmail, Ömer, Ahmet, Maicon, Linnes, Donk, Selçuk, Gökay, Celil, Yunus, Muğdat

TAFFAREL "ERTELENDİ" DEDİ ANCAK...

Boluspor - Galatasaray maçı ertelenecek mi? Galatasaray Kaleci Antrenörü Claudio Taffarel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda maçın ertelendiğini açıkladı, ardından yaptığı paylaşımı sildi.

Karşılaşma öncesinde Bolu'da etkili olan kar yağışı zeminin beyaza bürünmesine neden oldu. Uzun süre temizlik çalışmaları yapılmasına rağmen etkili olan kar yağışı zeminin temizlenmesini engelledi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. 19.50'de oynanacak maç öncesi sahanın tamamı karla kaplanırken, kar küreme çalışmaları başlatıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kar küreme araçlarının küreme işleminin ardından aynı noktalar yeniden beyaz örtüyle kaplanıyor. Statta 2 kar küreme aracı ve 10 personelle kar temizleme çalışmaları sürüyor. Stada taraftar alınmaya henüz başlanmadı.

BOLUSPORLU OYUNCULAR KARTOPU OYNADI

Maç öncesi soyunma odasından çıkan Bolusporlu futbolcular sahanın durumuna bakıp kartopu oynadı. Bir süre sahada kalan futbolcular daha sonra soyunma odasına girdi.

ÇARIKCI: "YÜZDE 90 ERTELENEBİLİR"

Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, DHA muhabirine yaptığını açıklamada, kar temizleme çalışmalarının sürdüğünü ancak yağışın bu şekilde devam etmesi halinde maçın yüzde 90 ihtimalle tatil edilebileceğini söyledi.

CLAUDIO TAFFAREL'İN PAYLAŞIMI





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