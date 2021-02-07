Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Beşiktaş - Konyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Ligin 21. haftasını lider olarak tamamlayan siyah-beyazlı takım son 2 haftada yitirdiği 5 puanla 23. haftada 3. sıraya geriledi. Ligde 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan siyah-beyazlı takım, 45 puan elde etti.İttifak Holding Konyaspor ise son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan İttifak Holding Konyaspor, 24 puanla 15. sırada bulunuyor.Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ve Bernard Mensah cezaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Öte yandan sakatlıkları bulunan Rıdvan ve Gökhan Töre maç kadrosunda yer alamayacak.Konyaspor'da Alper Uludağ, Anicic, Miya, Adil Demirbağ ile Sehic sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Bu üç oyuncu İttifak Holding Konyaspor karşısında da sarı kart gördüğü takdirde 25. haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, yapacakları maçla lig tarihinde 40. kez karşı karşıya gelecek.Beşiktaş, geride kalan 39 karşılaşmanın 22'sini kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 5'ini yitirdi.Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 79 golüne, Konyaspor 37 golle karşılık verdi.Süper Lig'in ilk yarısında rakibini 4-1 mağlup eden yeşil-beyazlı ekip, 8 maçlık galibiyet hasretini de sonlandırmayı başardı.Beşiktaş, galibiyet sayısında genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son 18 maçın 8'inde mağlup etti.Söz konusu karşılaşmalarda rakibiyle 7 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 3 defa sahadan mağlup ayrıldı.Bu arada iki takım arasındaki 39 lig maçının 14'ünde Konyaspor, 4'ünde ise Beşiktaş gol atmayı başaramadı.Beşiktaş, Konyaspor ile ligde ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı 19 maçın 15'ini kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 2 müsabakayı ise kaybetti.Evinde Konyaspor'a 48 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 12 gol gördü.Beşiktaş, sahasında son 5 randevuda puan kaybı yaşamadı. 2014-2015 sezonunda evinde Konyaspor'a 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, iç sahadaki son 5 maçı kazanmayı başardı. Söz konusu 5 karşılaşmada 17 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 3 gol gördü.Geçen sezon İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 3-0 kazandı.Bu arada Beşiktaş'ın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig maçı İzmir'de oynanmış ve 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Siyah-beyazlılar, yeni stadının yapımı aşamasında 2014-2015 sezonunda Ankara'da yaptığı müsabakada ise rakibine 1-0 mağlup oldu.Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.Beşiktaş karşısında 4 galibiyetini tek farklı skorlarla elde eden Konyaspor, ilk yarıda rakibine 4-1 üstünlük sağlayarak en farklı galibiyetine imza attı.