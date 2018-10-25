BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Caner, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Quaresma, Larin

GENK: Vukovic, Dewaest, Samatta, Paintsil, Malinovskiy, Uronen, Pozuelo, Heynen, Maehle, Lucumi, Ndongala



ADRIANO KADROYA ALINMADI



Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında Belçika'nın Genk ekibini konuk edecek Beşiktaş , Avrupa kupalarındaki 213. mücadelesine yapacak.

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Organizasyon



O



G



B



M



A



Y



Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi



82



27



19



36



85



131



Kupa Galipleri Kupası



20



4



4



12



21



38



UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi



110



51



22



37



176



131



Toplam



212



82



45



85



282



300





Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. hafta maçında Belçika'nınekibi ile karşılaşacak.Vodafone Park'ta saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Stefanski yönetecek. Maçta Stefanski'nin yardımcılıklarını Marcin Boniek ve Dawid Igor Golis üstlenecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.Beşiktaş'ta sakatlıktan dönen Adriano, Genk maçının kadrosuna dahil edilmedi.En çok Oynanan Maçlar'da ilk sıralarda yer alan Beşiktaş - Genk maçı öncesi siyah-beyazlı temsilcimizin oranına çılgın yüklenme yaşanıyor!Atiker Konyaspor ve Göztepe maçlarında yaşadığı puan kayıplarıyla sarsılan Beşiktaş, Genk karşısında alacağı galibiyetle moralini düzeltmeye çalışacak.UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Sarpsborg'u 3-1 yenen Beşiktaş, Malmö'ye ise deplasmanda 2-0 yenilmişti.Beşiktaş'ın aksine ligde iyi günler geçiren ve Pro Lig'in zirvesinde yer alan Genk, Avrupa'da ise birer galibiyet ve yenilgiyle ikinci sırada yer alıyor.İlk maçında Malmö'yü 2-0 mağlup eden Genk, ikinci karşılaşmasında ise Sarpsborg'a 3-1 yenildi.Siyah-beyazlılar 26 günlük aranın ardından Vodafone Park'ta taraftarlarıyla buluşacak.Dolmabahçe'deki son maçını 29 Eylül'de Kayserispor'a karşı oynayan siyah-beyazlı ekip, Atiker Konyaspor ve Göztepe ile deplasmanda karşılaşmıştı.Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 212 maçta rakiplerine 82 kez üstünlük kurdu. 85 karşılaşmayı mağlup tamamlayan, 45 mücadeleden berabere ayrıldı.Avrupa arenasında rakip fileleri 282 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 300 gol gördü.Siyah-beyazlılar, Genk mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 111. kez sahada yer alacak.Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 110 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 51 galibiyet, 22 beraberlik ve 37 mağlubiyet aldı.Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 176 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 131 gol gördü.'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi., Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti., Belçika temsilcileriyle 7. kez karşı karşıya gelecek.Daha önce bu ülke takımlarına 6 kez rakip olan siyah-beyazlı ekip, sahadan ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda 8 kez fileleri havalandıran, kalesinde ise 7 gol gördü.Siyah-beyazlı ekip, Belçika takımlarına karşı ilk sınavını 1996-1997'de UEFA Kupası'nda Molenbeek karşısında verdi. Deplasmandaki karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılan, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 3-0 kazandı., 2004-2005 sezonunda yine aynı organizasyonda bu sefer bir başka Belçika ekibi Standard Liege'in karşısına çıkarken, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.Siyah-beyazlı takım, bu ülke ekiplerine karşı son üç mücadelesini Club Brugge karşısında verdi. 2006-2007'deki UEFA Kupası'nın grup mücadelesinde oynanan tek maçta rakibini 2-1 mağlup eden, 2014-2015'te ise UEFA Avrupa Ligi'nde bu ekibe 2-1 ve 3-1 yenildi.Bu arada Genk, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla ilk maçına çıkacak.Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 107. iç saha maçını yapacak.Avrupa kupalarında rakiplerini 106 kez konuk eden, bu müsabakalarda 56 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 25 maçtan da yenik ayrıldı.Evindeki maçlarda rakiplerine 164 gol atan, kalesinde ise 104 gol gördü., ayrıca iç sahadaki son Avrupa maçlarında rakiplerine kolay geçit vermiyor.Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki son 18 iç saha karşılaşmasında sadece 2 kez mağlup oldu. 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Belçika'nın Club Brugge takımına Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-1 mağlup olan, geçen sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Vodafone Park'ta yaptığı karşılaşmayı aynı skorla kaybetti., Avrupa kupalarında evinde yaptığı son 18 karşılaşmanın 9'unu ise kazandı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçların 7'sini de beraberlikle tamamladı.Siyah-beyazlılar, evindeki son 4 iç saha karşılaşmasında da rakiplerine üstünlük kurdu.Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle önde bulunuyor.'ta geçmiş sezonlarda forma giyen Bobo 12 golle ikinci sırada yer alırken, Cenk Tosun ile Ricardo Quaresma ise 11'er kez fileleri havalandırdı.Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda Avrupa kupalarında Ryan Babel 7 gol atarken, Gökhan Töre ise 5 kez fileleri havalandırdı.'ta ayrıca Oğuzhan Özyakup 4, Cyle Larin 3, Mustafa Pektemek, Vagner Love, Pepe, Jeremain Lens ve Tolgay Arslan ikişer, Adriano Correia, Necip Uysal, Caner Erkin, Enzo Roco ile Gökhan Gönül birer kez Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.