İlk 11'ler | Beşiktaş - BB Erzurumspor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
BEŞİKTAŞ'IN 11'İ: Karius, Gökhan Gönül, Necip, Mirin, Adriano, Medel, Dorukhan, Ljajic, Lens, Quaresma, Burak Yılmaz
BB ERZURUMSPOR'UN 11'İ: Sehic, Leo, Lokman, Egemen, Tolga, İbrahim, Scuk, Taylan, Emrah, Sunu, Rashad
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BEŞİKTAŞ'IN 11'İ: Karius, Gökhan Gönül, Necip, Mirin, Adriano, Medel, Dorukhan, Ljajic, Lens, Quaresma, Burak Yılmaz
BB ERZURUMSPOR'UN 11'İ: Sehic, Leo, Lokman, Egemen, Tolga, İbrahim, Scuk, Taylan, Emrah, Sunu, Rashad
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın