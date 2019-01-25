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İlk 11'ler | Beşiktaş - BB Erzurumspor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile BB Erzurumspor karşı karşıya geliyor.

Kaynak: Sporx.com
İlk 11'ler | Beşiktaş - BB Erzurumspor
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25 Ocak 2019 19:32
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ: Karius, Gökhan Gönül, Necip, Mirin, Adriano, Medel, Dorukhan, Ljajic, Lens, Quaresma, Burak Yılmaz

BB ERZURUMSPOR'UN 11'İ: Sehic, Leo, Lokman, Egemen, Tolga, İbrahim, Scuk, Taylan, Emrah, Sunu, Rashad



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