GALATASARAY'IN 11'İ: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Rodrigues, Sinan, Onyekuru, Eren



ANKARAGÜCÜ'NÜN 11'İ: Hopf, Pinto, Kone, Yalçın, Erdem, Arif, Faty, Mokhtar, Bifouma, İlhan, El Kabir





Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Rodrigues, Sinan, Onyekuru, Eren

Galatasaray

Son şampiyon Galatasaray ile 6 sezon sonra Süper Lig'e dönen MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunun açılış maçında Ankara'da karşı karşıya gelecek.



İki takım Süper Lig'de 95. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlarda Galatasaray 'ın galibiyet sayısında 59-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 18 maçta ise eşitliği bozamadı.



Galatasaray 'ın ligde attığı 193 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 81 golle karşılık verebildi.



Taraflar Süper Lig'de en son, başkent temsilcisinin küme düştüğü 2011-2012 sezonunda karşılaştı. Galatasaray , rakibini Ankara'da 3-0, İstanbul'da da 4-0'lık skorlarla mağlup etti.



- Ankara'daki maçlar



Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 47 kez karşılaştı.



Sarı-kırmızılılar, genel toplamdaki üstünlüğünü deplasmanda da göstererek, rakibine galibiyet sayısında 23-13 üstünlük kurdu.



İki ekip Ankara'daki 11 maçta ise eşitliği bozamazken, Galatasaray 75, MKE Ankaragücü 48 gol attı.



Taraflar Ankara'da en son 2 Ekim 2011'de karşılaştı, Galatasaray sahadan 3-0 galip ayrıldı.



- En farklı skorlu galibiyetler



Galatasaray , MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini, 1992-1993 sezonunun son haftasında, Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezonu Beşiktaş'ın önünde averajla şampiyon tamamladı.



MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.





Son şampiyon, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun açılış maçında deplasmanda MKEile karşılaşacak.Osmanlı Stadı'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.