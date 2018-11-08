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İlk 11'ler | Akhisarspor - Sevilla

Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 4. haftasında evinde Sevilla'yı konuk ediyor.

İlk 11'ler | Akhisarspor - Sevilla
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08 Kasım 2018 19:43
Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki 4. maçında İspanya'nın Sevilla takımını konuk edecek.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakada, Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Millot düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Akhisarspor XI: Lukac, Vrsajevic, Caner, Güray, Miguel Lopes, Aykut, Sissoko, Eray, Barbosa, Josue, Manu

Sevilla XI: Vaclik, Escudero, Gomez, Amadou, Gnagnon, Vidal, Banega, Vazquez, Nolito, Promes, Muriel

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