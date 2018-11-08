İlk 11'ler | Akhisarspor - Sevilla

Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki 4. maçında İspanya'nın Sevilla takımını konuk edecek.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakada, Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Millot düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
Akhisarspor XI: Lukac, Vrsajevic, Caner, Güray, Miguel Lopes, Aykut, Sissoko, Eray, Barbosa, Josue, Manu
Sevilla XI: Vaclik, Escudero, Gomez, Amadou, Gnagnon, Vidal, Banega, Vazquez, Nolito, Promes, Muriel
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Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakada, Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Millot düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
Akhisarspor XI: Lukac, Vrsajevic, Caner, Güray, Miguel Lopes, Aykut, Sissoko, Eray, Barbosa, Josue, Manu
Sevilla XI: Vaclik, Escudero, Gomez, Amadou, Gnagnon, Vidal, Banega, Vazquez, Nolito, Promes, Muriel
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın