İlk 11'ler | Akhisarspor - Beşiktaş

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına 18 Ocak Cuma akşamı Akhisarspor maçıyla başlayacak.
Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşma 20:30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Akhisarspor'un ilk 11'i: Fatih, Vrsajevic, Miguel Lopes, Caner, Güray, Sissoko, Serginho, Regattin, Josue, Manu, Bokila
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, Gökhan, Mirin, Vida, Caner, Dorukhan, Medel, Quaresma, Ljajic, Lens, Burak
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Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşma 20:30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Akhisarspor'un ilk 11'i: Fatih, Vrsajevic, Miguel Lopes, Caner, Güray, Sissoko, Serginho, Regattin, Josue, Manu, Bokila
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, Gökhan, Mirin, Vida, Caner, Dorukhan, Medel, Quaresma, Ljajic, Lens, Burak
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın