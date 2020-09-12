İlk 11'de Mensah, hamle oyuncusu Ljajic

Adem Ljajic, yoğun tedavi sonrasında Trabzonspor karşılaşması öncesinde yapılan antrenmanlarda yer aldı. Teknik ekibin, forvet arkasında Bernard Mensah'ı görevlendirmeyi planladığı, Adem Ljajic'i de hamle oyuncusu olarak düşündüğü belirtildi.

Haber; Akşam
İlk 11'de Mensah, hamle oyuncusu Ljajic
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12 Eylül 2020 13:18
Kara Kartal'ın yıldız 10 numarası Adem Ljajic, sakatlığı sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı kalmıştı.

Yoğun tedavi sonrasında sağlığına kavuşan ve Sırbistan'la Milli maçlara çıkan tecrübeli futbolcu, Trabzonspor karşılaşması öncesinde yapılan antrenmanlarda yer aldı.

Teknik ekibin, forvet arkasında Bernard Mensah'ı görevlendirmeyi planladığı, Adem Ljajic'i de hamle oyuncusu olarak düşündüğü belirtildi.



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