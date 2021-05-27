İlk 11'ler: Türkiye - Azerbaycan

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.
Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. İLK 11'LER TÜRKİYE:
Altay, Mert, Merih, Çağlar, Kaan, Rıdvan, Taylan, Orkun, Cengiz, Halil Akbunar, Halil Dervişoğlu AZERBAYCAN:
Balayaev, Medvedev, Badavi Hüseynov, Krivotsyuk, Cafarguliyev, Mahmudov, Karayev, Abbas Hüseynov, İbrahimli, Alaskarov, Sheydayev. AZERBAYCAN İLE 8. RANDEVU
A Milli Futbol Takımımız özel maçta karşılaşacağı Azerbaycan ile 8. kez birbirlerine rakip olacak.
İki ülke milli takımları arasında geride kalan 7 maçtan 5'ini Türkiye, 1'ini Azerbaycan kazandı, 1 maç da berabere sonuçlandı.
Geride kalan 4'ü resmi, 3'ü özel 7 maçta toplam 9 gol atan Türk Milli Takımı, kalesinde ise 2 gol gördü.
İki takım arasında 2011 yılında İstanbul'da oynanan, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçını ay-yıldızlı ekip Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 kazanmıştı.