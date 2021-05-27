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İlk 11'ler: Türkiye - Azerbaycan

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 öncesi Azerbaycan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

İlk 11'ler: Türkiye - Azerbaycan
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Altay, Mert, Merih, Çağlar, Kaan, Rıdvan, Taylan, Orkun, Cengiz, Halil Akbunar, Halil Dervişoğlu



AZERBAYCAN: Balayaev, Medvedev, Badavi Hüseynov, Krivotsyuk, Cafarguliyev, Mahmudov, Karayev, Abbas Hüseynov, İbrahimli, Alaskarov, Sheydayev.

AZERBAYCAN İLE 8. RANDEVU

A Milli Futbol Takımımız özel maçta karşılaşacağı Azerbaycan ile 8. kez birbirlerine rakip olacak.

İki ülke milli takımları arasında geride kalan 7 maçtan 5'ini Türkiye, 1'ini Azerbaycan kazandı, 1 maç da berabere sonuçlandı.

Geride kalan 4'ü resmi, 3'ü özel 7 maçta toplam 9 gol atan Türk Milli Takımı, kalesinde ise 2 gol gördü.

İki takım arasında 2011 yılında İstanbul'da oynanan, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçını ay-yıldızlı ekip Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 kazanmıştı.


S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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