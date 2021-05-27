İlk 11'ler: Türkiye - Azerbaycan

İLK 11'LER

AZERBAYCAN İLE 8. RANDEVU

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.Altay, Mert, Merih, Çağlar, Kaan, Rıdvan, Taylan, Orkun, Cengiz, Halil Akbunar, Halil DervişoğluBalayaev, Medvedev, Badavi Hüseynov, Krivotsyuk, Cafarguliyev, Mahmudov, Karayev, Abbas Hüseynov, İbrahimli, Alaskarov, Sheydayev.A Milli Futbol Takımımız özel maçta karşılaşacağı Azerbaycan ile 8. kez birbirlerine rakip olacak.İki ülke milli takımları arasında geride kalan 7 maçtan 5'ini Türkiye, 1'ini Azerbaycan kazandı, 1 maç da berabere sonuçlandı.Geride kalan 4'ü resmi, 3'ü özel 7 maçta toplam 9 gol atan Türk Milli Takımı, kalesinde ise 2 gol gördü.İki takım arasında 2011 yılında İstanbul'da oynanan, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçını ay-yıldızlı ekip Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 kazanmıştı.