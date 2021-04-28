İlk 11'ler: Galatasaray - Konyaspor

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakaya hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi Koray Gençerler olacak. Galatasaray - Konyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Süper Lig'de 35 maç oynayan Galatasaray, 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 69 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 38. haftaya lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.İttifak Holding Konyaspor ise yaptığı 35 maçın 10'unu kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 13'ünü de kaybetti. Yeşil-beyazlı ekip hanesine yazdırdığı 42 puanla haftaya averajla 11. sırada başladı.Tarafların ezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maçı, İttifak Holding Konyaspor 4-3 kazandı.Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin, İttifak Holding Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Falcao'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.Konyaspor'da Skubic ve Abdülkerim cezaları nedeniyle kadroda yer alamayacak.Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Kerem, Etebo, Gedson, Emre Kılınç, Halil, MuhammedSehic, Barış, Ahmet, Adil, Guilherme, Diomande, Hadziahmetovic, Shengelia, Rahmanovic, Sekidika, KravetsGalatasaray'da müsabaka öncesinde Arda Turan ve Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Galatasaray, sahasında oynadığı son 4 lig maçında galibiyet elde edemedi.Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki son 4 karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a mağlup oldu.Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de 40. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında geride kalan 39 maçta sarı-kırmızılılar 28, yeşil-beyazlılar 3 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.Galatasaray'ın 78 golüne, Konya temsilcisi 25 golle karşılık verdi.İki takım arasında sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maçı, İttifak Holding Konyaspor 4-3'lük skorla kazanmıştı.Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 19 lig maçından 15'ini sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.İstanbul'da ev sahibi ekip 47, konuk takım ise 15 gol attı.İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki üç galibiyetinden ikisini 1-0'lık, birini de 4-3'lük skorla aldı.