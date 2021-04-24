İlk 11'ler: Antalyaspor - Galatasaray

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.Antalya Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi Zorbay Küçük olacak. Antalyaspor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Lige son haftalardaki kötü sonuçlarıyla şampiyonluk yarışında yara alan sarı-kırmızılı ekip, 34 müsabakada 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, haftaya 66 puanla lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde rahat bir sezon geçiren Akdeniz temsilcisi ise 35 müsabaka sonunda 42 puan topladı ve 12. sırada yer aldı.İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.Antalyaspor'da Gökdeniz, Veysel, Eren, Sam, Nuri, Kudryashov, Bünyamin, Hakan Özmert'in sakatlık ve rahatsızlıkları nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor.Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin maçta forma giyemeyecek.Galatasaray Kulübü, Mustafa Muhammed'in koronavirüs testinin negatife döndüğünü ve Antalyaspor maçının kadrosuna dahil edildiğini açıkladı. Mustafa Muhammed'in maça yedek başlaması bekleniyor.Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 50. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında geride kalan 49 maçta sarı-kırmızılılar 29, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 13 müsabakada ise eşitliği bozamadı.Galatasaray'ın 97 golüne, Akdeniz ekibi 46 golle karşılık verdi.Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 9 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.Kırmızı-beyazlılar karşısında son yenilgisini 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında mağlubiyet görmedi.Bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 23 gol atarken, sadece 6 gol yedi.Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 24 maç yaptı.Antalya'daki maçlarda Galatasaray 14, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 7 maç da berabere sonuçlandı.Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 45 gol atarken, kalesinde ise 23 gol gördü.Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmanın sadece 2'sinde galip gelebildi.Sarı-kırmızılı takım, son 8 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.Bu maçlarda Hes Kablo Kayserispor ve Göztepe'yi yenen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.