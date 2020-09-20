İlhan Püren: "3 puan aldığımız için mutluyuz"

TFF 1. Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Ankaraspor'u 2-0 yenen Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü İlker Püren, galibiyetin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Haber; AA
İlhan Püren: '3 puan aldığımız için mutluyuz'
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20 Eylül 2020 17:51
TFF 1. Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Ankaraspor'u 2-0 yenen Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü İlker Püren, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İlker Püren, rakipleri Ankaraspor'un da iyi mücadele ettiğini belirterek, "Zorluk derecesi yüksek bir müsabakaya çıktık. Hafta başından beri oyuncularımızı bu maça konsantre etmeye çalıştık. Tabii biz ne kadar konsantre etmeye çalışsak da rakibimizin transfer tahtasını açamamış olması, bir önceki maçta kalecilerinin sakatlanması ve yerine ikinci kalecinin oynuyor olması, genç bir ekip olmaları oyuncularımızın konsantrasyonunu biraz düşürdü diyebilirim. Rakibimiz bizim oyunumuzu bozmaya çalıştı. Neticede 3 puanı aldığımız için son derece mutluyuz." dedi.

 



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