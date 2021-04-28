İlhan Parlak: "Ben Kayseri'ye aitim!"

Kayserispor'un santrfor oyuncusu İlhan Parlak, Denizlispor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İlhan Parlak: 'Ben Kayseri'ye aitim!'
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28 Nisan 2021 18:45
Süper Lig'in 38. haftasında konuk ettiği Denizlispor'u ile 6-3 mağlup eden Kayserispor'da santrfor oyuncsu İlhan Parlak, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kendisinin Kayseri'ye ait olduğunu söyleyen Parlak, "Bizim için çok kritik bir maçtı, kazanmaktan başka şansımız yoktu. Yeni bir sayfa açmamız gerekiyordu, bu maçların artık telafisi yok. Kazandık ama her şey daha yeni başlıyor, kalan maçların hepsini kazanmak zorundayız. Ben Kayseri'de doğup büyüdüm ve bu takımın hayaliyle büyüdüm. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum ve camiamızın da bizim yanımızda olmasını istiyorum. Ben, Kayserispor'a aitim ve bu takım için her şeyi yapmaya devam edeceğim." dedi.



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