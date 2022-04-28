İlhan Palut: 'Yarış tüm hızıyla devam ediyor'

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında evinde oynayacakları Fatih Karagümrük maçını kazanarak yarışı sürdürmek istediklerini söyledi.



Palut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin bitimine 4 maç kaldığını ve her müsabakanın çok önemli olduğunu söyledi.



"Yarış tüm hızıyla devam ediyor"



Bu maçlardan alınacak 3 puanın değerine işaret eden Palut, "Sahamızda cumartesi günü Fatih Karagümrük ile oynayacağız. Rahmanovic ve Adil'in cezası var. Onun dışında takım olarak çalışıyoruz. Zor bir maç olacak. Fatih Karagümrük'ün Avrupa hedefi de bu maçı önemli bir hale getiriyor. Rakibimizden daha iyi mücadele etmeye çalışıp inşallah evimizde kazanmak istiyoruz. Yarış tüm hızıyla devam ediyor." diye konuştu.



Palut, bir gazetecinin yönetimle uyumlu çalışmanın ligdeki başarılı konumlanmaya etkisini sorması üzerine, "Başkanımız Fatih Özgökçen ve yönetimimiz sürekli yanımızdalar, tüm sorunlarımızla ilgileniyorlar. Teknik ekip ve futbolcular için tek hedef sahaya odaklanmaktır. Biz de başka bir sorunla sezon boyunca uğraşmadık. Fatih başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum." dedi.



Transfer çalışmaları



Transfer çalışmalarına ilişkin soruya Palut, scout ekibinin Avrupa'da mesai harcadığını dile getirdi.



Palut, yabancı ve gurbetçi Türk oyunculara yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:



"Teknik ekibimden iki antrenör de bu çalışmalara destek veriyor. Önceliğimiz Fatih Karagümrük maçı, bunun devamında kalan lig maçlarımız var. Transfer, dinamik süreç. Bütün takımlar için sezon boyunca devam ediyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Sezon bitiğinde mevkilerde sayısal anlamda daha sade bir liste üzerinde çalışmalarımızı yürütüyor olacağız."



Antrenman



Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, aktivasyon ve mobilizasyon çalışması ile başladı.



Antrenmanda futbolcular, topla oyunun ardından dönüşümlü olarak koşu ve çift kale maç yaptı.





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