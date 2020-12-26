İlhan Palut: "Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik"

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İlhan Palut: 'Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik'
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26 Aralık 2020 18:54
Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, özellikle 1-0 öndeyken maçı bitirebilecek fırsatlar yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini bildirdi.

Palut, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, müsabakaya istekli başladıklarını ve golü de bulduklarını söyledi.

Daha sonra Fatih Karagümrük'ün topa daha fazla sahip olmasına rağmen pozisyon bulamadığını kaydeden Palut, "Bizim pozisyonlarımız oldu. Topun arkasında kaldık, topa biraz daha sahip olabilirdik. Maçı bitirebilecek fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. Rakibimiz duran toptan beraberliği yakaladı, daha sonra da maçı forse etmeye çalıştık." dedi.

Palut, takımın performansından memnun olduğunu belirterek, "Çok istediler, çok çalıştılar, maçı kazanacak pozisyonları da ürettiler ama maalesef sonuç anlamında yine istediğimizi alamadık." yorumunda bulundu.

Yurt dışına transferi gündemde olan ve 2 maçtır kadroda yer alaman Guilherme hakkında bir soru üzerine Palut, şöyle konuştu:

"Bugün sahaya çıkan herkes elinden gelen mücadeleyi gösterdi. Kötü bir dönem yaşıyoruz ama bu dönemdeki maçların hiçbirinde rakip bize pozisyon olarak üstünlük sağlayamadı. Maçlarda kırılma anları bizim aleyhemize işledi. Guilherme'nin yurt dışına transferi isteği ile bize bir başvurusu var. Guilherme bizim takımdaki oyuncların konsantrasyonunda değil. Bu nedenle teknik anlamda Guilherme'yi kullanmamız mümkün değil. Transfer de yönetimin yönettiği bir süreç, nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." 



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