İlhan Palut: 'Verdiğimiz reaksiyondan memnunum'

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, takımının mücadelesinden ve ciddiyetinden memnun olduğunu söyledi.



Palut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta Çaykur Rizespor'a yenilerek hayal kırıklığına uğradıklarını ve ikincilik yarışında avantajı Fenerbahçe'ye kaptırdıklarını söyledi.



Gaziantep FK maçının bu kırılmadan sonra büyük önem kazandığını anlatan Palut, şöyle konuştu:



"Gaziantep FK potansiyelli, sahada her an skoru değiştirebilecek oyuncuları olan tehlikeli bir rakipti. Maçın başıyla oyunun kontrolünü elimize aldık. İyi bir dakikada da golü bulduk. Ondan sonra kırmızı kart ve ikinci gol, işleri bizim adımıza biraz daha kolaylaştırdı. İkinci yarıda pozisyonlarımız var. İki gol bulduk. Genel anlamda takımın oyunundan mücadelesinden, ciddiyetinden, Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası verdiği reaksiyondan bugün memnunum. Tabii ki negatif yönlerimiz de vardı, 10 kişilik rakibe karşı pozisyon verdik. Artı üstüne 1 de gol yedik."





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