İlhan Palut: 'Vazgeçmeyen bir takım izledik!'

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yenen İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Oyuncularımın çabalarının karşılığını son dakikada da olsa almaları mutlu etti. Onları kutluyorum." dedi.



Palut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın zor bir karşılaşma olacağını öngördüklerini söyledi.



Antalyaspor'un agresif, istekli oynayan ve çıkış trendinde olan bir rakip olduğunu vurgulayan Palut, şunları kaydetti:



"İlk yarıda tam da tahmin ettiğimiz gibi bir maç oldu. Oyunsal anlamda üstünlüğü ele almakta zorlandık. Çok pozisyonu olmayan bir ilk yarıydı. İki takım da dengeli bir ilk yarı oynadı. Tipik bir beraberlik maçı şeklinde geçen bir ilk yarıydı ama ikinci yarıya baktığımızda, 46'ncı dakikadan itibaren oyun üstünlüğünü ele alan bir Konyaspor takımı vardı. İsteyen, mücadele eden, ataklarıyla golü arayan ve son dakikaya kadar vazgeçmeyen bir takım profili izledik. Bu oyun sonrasında berabere bitecek bir maç beni üzerdi. Oyuncularımın çabalarının karşılığını son dakikada da olsa almaları mutlu etti. Onları kutluyorum. Hafta içi bazı organizasyonlarla taraftarımızı maça davet ettik. Onlar da sağ olsun geldiler ve yanımızda oldular. Desteklerinin sonucunda evlerine mutlu gönderdiğimiz için mutluyuz."





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