İlhan Palut: 'Üzerimize düşen dersi alacağız'

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, oyun olarak beklentilerin altında kaldıklarını söyledi.



Oyunun belirleyici anlarında istediklerini yapamadıklarına işaret eden Palut, "Daha tempolu, daha iyi oynamalıydık, daha sakin olmalıydık. 1-0 öndeyken ilk yarıyı bitirip soyunma odasına girmeliydik. Rakibimizi maça ortak etmemeliydik. Sahada eksilmemeliydik. Biz 2 eksikle maçı tamamladık. Bunları çalışacağız. Daha iyi duruma getireceğiz. Bu yarışı bırakmayacağız." diye konuştu.



Palut, kendi hatalarını kabul ettiklerini dile getirerek, "Sahadaki her figür de kendi performansını kontrol edecektir. Herkes dikkatli olmalı. Ligin sonları, belirleyici puanlar kazanılıyor veya kaybediliyor. Rize'den üzerimize düşen dersi alarak Konya'ya döneceğiz." ifadelerini kullandı.





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