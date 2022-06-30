Süper Lig ekibi Konyaspor'da bir yandan dış transfer çalışmaları sürerken, diğer taraftan da iç transferde takımdan ayrılacak isimlerle ilgili çalışmalar yapılıyor. Konyaspor'da Amilton'nun geleceği de merak konusu.



BARIŞ TAKIMDAN AYRI ÇALIŞIYOR



Yeni Meram'da yer alan habere göre; Erzurum kampına götürülmeyen M'Poku'ya takım bulması için izin verilirken, Barış Yardımcı ise kampta takımdan ayrı çalışıyor. Bu oyuncu ile ilgili henüz net bir karar verilmese de yeni sezon planlamasında düşünülmediği gelen bilgiler arasında.



AMILTON KARARI İLHAN PALUT'TA



Yine geleceği konusunda belirsizlik yaşanan Amilton ise takımla birlikte çalışmalara devam ederken, Amilton ile ilgili son kararı Teknik Direktör İlhan Palut verecek. Başarılı teknik adam, kamp sonrası yönetime Amilton'un kalıp kalmaması yönünde raporunu sunacak. M'Poku'nun 1 yılı opsiyonlu 2 yıl, Barış Yardımcı'nın ise 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.





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