Trabzonspor mağlubiyetiyle zirve yarışında yara aldıklarını ancak Kasımpaşa maçını kazanarak yoluna devam edeceklerini belirten Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, rotasını gelecek maçlara çevirdi.



İlhan Palut, "Trabzonspor maçını unutun. Şimdi üst üste Kasımpaşa ve Başakşehir maçları var. İkisi de zorlu rakipler. Ancak kolaya çevirmek bizim elimizde. Galibiyet serisi yakalayıp, hedefe emin adımlarla yürüyeceğiz" dediği öğrenildi.



Takımın havasından memnun olan Palut, oyuncularından galibiyet bekliyor.



Bu akşam son 2 maçından galibiyet çıkartamayan Kasımpaşa'yı konuk edecek olan yeşil-beyazlılar, sonraki lig maçında Başakşehir'in konuğu olacak. Anadolu Kartalı'nda tek hedef bu maçlarda maksimum puanları almak. (Haber: Konya Postası)





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