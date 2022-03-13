İlhan Palut'tan geri dönüş açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor'da Teknik Direktör İlhan Palut basın toplantısında konuştu.



İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ligin boyunun çok kısaldığını, artık her takımın nihai hedefinin ortaya çıktığını ve herkesin tüm enerjisini bu hedef için harcadığını vurguladı.



Bu maçın da onlardan biri olduğunu belirten Palut, şöyle devam etti:



"Aslında iyi hazırlandığımızı düşünüyorum ama maçın başlamasıyla beraber beklediğimizin tam tersi bir durum gelişti. 14 dakikada 2 gol yememizin yanında ilk 45 dakikada gösterdiğimiz performans son derece kötüydü. Ne ofansif olarak ne defansif olarak hiçbir şekilde rakibimize karşılık veremedik. Ama bu periyotta attığımız penaltı gölü bizi en azından mental açıdan ikinci yarıya daha sağlıklı bir şekilde taşıdı. İkinci yarıya geldiğimiz zaman ilk düdükten maç bitene kadar istediklerini yapan, oyuna son derece hakim, goller bulan ve daha fazla goller bulabilecek bir Konyaspor takımı vardı. Sonuçta çok değerli bir 3 puan ile evimize dönüyoruz. Ligdeki yarışımıza devam ediyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum ama 2-0'dan 3-2'ye dönmenin tabii ki çok büyük önemi var, büyük karakter istiyor ama oyun neden 2-0'a geldi, neden ilk yarı bu kadar kötü oynadık bunun da oyuncularımla beraber mutlaka değerlendirmesini yapacağız."



Palut, Konyaspor'a geldiğinden beri belki de en sert devre arası toplantısını yaptığını sözlerine ekledi.





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