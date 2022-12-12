İlhan Palut'tan Galatasaraylı isme övgü!

Şubat 2021'de başına geçtiği Konyaspor ile zirve yarışında dişli rakiplerden biri haline gelen İlhan Palut, Dünya Kupası arasında kamp yaptıkları Antalya'da Sabah'a konuştu.



Kendisiyle birlikte yeşil-beyazlı ekipte bir dönüşümün başladığını söyleyen 46 yaşındaki çalıştırıcı ile yaptığımız sohbetten satır başları şöyle: "Defans kültürü olan bir takıma geldik ve buna ofansif çeşitlilik ekleyerek de seyircilerimizin daha heyecanla izleyeceği bir takım oluşturmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduk.



ABDÜLKERİM'E ÖVGÜ



Galatasaray'a gönderdiğimiz Abdülkerim Bardakcı'yı dikkatle izliyorum. Marcao'nun yerine gitti. Yapılan kıyaslamanın önüne geçmek mümkün değil. Ama gitgide ayakları yere sağlam basmaya başladı. Daha da iyi olacaktır.



Fenerbahçe'yi yenerken planımızı iyi uyguladık. Rakibimizin en iyi yaptığı şey olan önde baskıyı ve coşkulu oyunu pasla kırabildik. Dakika dakika onları bu baskıdan vazgeçirip üstünlüğü yakaladık ve kazandık.



"KUNTZ'UN DOĞAL YARDIMCILARIYIZ"



A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz inandığını uyguluyor. Ben olsam farklı şeyler yapar mıydım, yapardım. Ancak Kuntz da Konya'da olsa farklı şeyler yapardı. Milli Takım bir yeniden yapılanmadan geçiyor. Bu jenerasyona güvenmeliyiz. Biz Stefan Kuntz'un doğal yardımcılarıyız.



Amir Hadziahmetovic için çok fazla kulübün ilgisi vardı. Ancak bu ilgi resmi teklife dönüştü mü, açıkçası net bir bilgim yok. Amir, Konrad, Zymer, Endri, Soner, Guilherme... Bu oyuncular büyük gelişme içerisinde... Bu isimleri Süper Lig ve Avrupa ekipleri transfer edebilir. Ancak biz de bir yarışın içindeyiz. Devre arasında bir oyuncu bile kaybetmek istemiyorum."









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