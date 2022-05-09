İlhan Palut: 'Skubic, futbolu bırakmayı düşünüyor'

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü, tecrübeli sağ bekleri Nejc Skubic için açıklama yaptı.



Genç teknik adam, açıklamasında Skubic'in futbolu bırakma düşüncesinde olduğunu söyledi.



İlhan Palut'un açıklaması şu şekilde:



"Skubic, ailesi ile görüştü ve futbolu bırakma düşüncesi içerisinde. Bizler onu ikna etmeye çalışıyoruz, bir sene daha futbol oynayabileceğine dair. Bunu şimdilik rafa kaldırdık. Bir yarışın içerisindeyiz, düzenli oynayan oyuncumuz. Sezon sonunda görüşeceğiz. İnşallah onun ve ailesi için en doğru karar olur."



32 yaşındaki futbolcu, 2016 yılından bu yana Konyaspor'da forma giyiyor.





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