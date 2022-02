İlhan Palut: 'Şampiyonu sadece Trabzonspor belirleyecek'

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta erteleme maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, iyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak bunu skora yansıtamadıklarını söyledi.



Palut, maçın ardından yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:



"Önemli bir maçtı. Trabzonspor mağlubiyetinden sonra liderle aramızdaki fark zaten açıldı ama tabii ki ligin hedefleri bitmiyor, her sıralama önemli. En yukarıda bitirmek istiyoruz. Bugün de onun için değerli bir maçtı. Kontrollü bir oyunla, pozisyon vermeyerek ve topa sahip olarak maçı sürdürmek istemiştik. Planımız da istediğimiz gibi işledi ve golü de bulduk. Ancak ikinci yarının başında bir pozisyon hatasıyla erken bir gol yedik. Dakikalar 1-0 devam etseydi oyunun farklı bir hikayesi olabilirdi. Sonrasında çok kötü bir duran top golü yedik. Takım maça asıldı ve girişimlerde bulundu ama muvaffak olamadık. Başakşehir'i kutluyorum. Bizim çok iyi götürdüğümüz bir ligdi ama üç haftadır istemediğimiz sonuçlar var. Kasımpaşa maçında takım savunmasıyla ilgili sıkıntılar yaşadık ama bugün oynanan oyuna bir şey diyemem. Üçüncü bölgede daha efektif olabilirdik. Üç maçtır işler iyi gitmiyor diye panik yapacak halimiz yok. İyi bir takımız ve takımıma olan güvenim hala devam ediyor. Biz bu düzenli oyunu oynamaya devam edip bunları skora yansıtmaya çalışacağız."



İlhan Palut, maçın bitiş düdüğünün ardından yaşanan gerginlik hakkında ise, "Maçtan sonra gerilimler olabiliyor. Bizim sitemimiz oyunun akması yönündeydi. Başakşehir kazanabilir, biz kazanabiliriz ama her ofsayt 40 saniye, her aut 50 saniye, değişiklikler 1 dakika sürüyor. Bizim oyunun akmasıyla ilgili talebimiz oldu ama daha sakin olmak lazım. Bazı şeyler bizde kalsın." açıklamasında bulundu.



Palut, "Lider Trabzonspor ile fark açıldı. Konyaspor için hedef ikinciliktir diyebilir miyiz?" sorusuna ise "Diyabeliriz. Hedef ikinci sırayı korumak. Artık yukarıyı, şampiyonu belirleyebilecek tek bir takım var, o da Trabzonspor. Çok büyük hatalar yapmaz iseler, bir savrulma yaşamazlar ise şu anda öyle bir görüntüleri de yok, başka bir ihtimal görünmüyor. O yüzden ikinci sıra daha gerçekçi bir hedef. Altta bizi zorlayan takımlar için de aynı şekilde." yanıtını verdi.





İLGİLİ VİDEO