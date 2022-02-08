İlhan Palut: 'Ryan Babel için gelişme olmaz'

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda VavaCars Fatih Karagümrük'e 5-4 yenilerek elenen İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, takım savunmasını iyi yapamadıklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, "Karşılaşmanın değerlendirmesi skorda belli. 4 gol attık 5 gol yedik. Hücum anlamında 4 gol atabildik. Daha fazlasını da atabilirdik ama defansif olarak yediğimiz 5 gol dışında rakibe başka pozisyonlar da verdik. Günün sonunda kupadan elendiğimiz için üzgünüz. Golleri nasıl beraber atıyorsak, yine beraber yiyoruz. Takım savunmasının önemini, ortak topların önemini yaşayarak gördük. Takım savunması performansımızla kupaya veda ettik. Karagümrük'ü tebrik ediyorum." diye konuştu.



Kupayı üzerlerinde bir yük olarak görmediklerini dile getiren Palut, "(Elenmemiz iyi oldu.) diye bir düşünce doğru olmaz. Maçın başındaki bakışımız bu değildi. Kimseyi kandırmaya gerek yok. Rotasyon yaptık, bazı oyuncuları sonradan kullandık. Bu önem vermediğimiz için değil, onlara da güvendiğimiz içindi. Oyunun bazı bölümünde bu güven haklı çıkarken, bazı bölümlerde başarısız olduk. Bir yük kalktı diyemem ama tutunacağımız tek bir hedefimiz kaldı. Yarından itibaren de onun çalışmalarına başlayacağız." ifadelerini kullandı.



Fatih Karagümrük maçının ligde oynayacakları Trabzonspor maçına etkisinin nasıl olacağına yönelik bir soruya Palut, şu cevabı verdi:



"Bugün çok zor şartlar vardı. Oyuncular ve hakemler 120 dakika yağmur, soğuk ve ağır bir zeminle mücadele etti. Ahmed Hassan sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi. Son bölümde 3 oyuncuyu kramp, adale çekmesi nedeniyle çıkarmam gerekiyordu. Amilton'un devam etmemesi gerekiyordu, Oğulcan oyun ritmini düşürdü, Adil sekerek maçı bitirdi. Biz de bu şekilde 'Üstlerine gitmeden, sakin bir şekilde maçı bitirelim.' dedik. Yıpratıcı bir maç oldu. Ufak tefek hasarlar bıraktı. Yarın çalışmalara başlamadan durum tespiti yapacağız ve lig maçının hazırlıklarına başlayacağız. Ahmed Hassan, alt adalesinde ani bir hareketten dolayı batma hissettiğini söyledi. Şu an itibarıyla oynayacak durumda değil. Ahmed Hassan'ı üst üste kullandık son haftalarda. Yarın hepsinin durumuyla alakalı sağlık ekibimiz genel bir açıklama yapacaktır."



Palut ayrıca, Galatasaray'dan Ryan Babel'in transferiyle ilgili bir gelişme olmasını beklemediğini sözlerine ekledi.





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